在美国，微软公开记录显示，College Republican Patriot Coalition（CRPC）的域名与NJF LLC的Microsoft 365账户相关联。CRPC称其在14个州拥有31个附属学生团体。《卫报》报道，NJF LLC由白人民族主义者尼克·富恩特斯运营。

据该报报道，截至周一早晨，微软的公开登录记录显示，CRPC域名位于一个注册给NJF LLC的账户中。该公司还运营富恩特斯的个人网站和在线商店。周一晚间，在记者向富恩特斯和该联盟发出问询后，CRPC域名不再显示在该账户中，微软验证码也从其设置中被删除。与此同时，富恩特斯的域名仍保留在该账户中。

与富恩特斯公司的关联

CRPC并未公开其领导人的身份，也未与已知的注册法律或组织架构有关联。该联盟此前曾暗示与富恩特斯存在联系，但共享的微软账户成为《卫报》报道的首个得到证实的运营层面关联。

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Political Research Associates分析师本·洛伯告诉该报，富恩特斯建议年轻支持者加入接近政治建制派的保守组织，并隐瞒或淡化最激进的观点。富恩特斯通过其网络节目《America First》，在年轻男性中聚集了Groypers运动的受众。

联盟的学生团体

CRPC在中期选举后的一份声明中列出了31个大学共和党学生团体，其中包括佛罗里达大学、克莱姆森大学和爱荷华州立大学的分会，以及佐治亚州、马里兰州、纽约州、田纳西州和弗吉尼亚州的联合会。其中许多团体也属于College Republicans of America。

佛罗里达大学的College Republicans分会今年与CRPC共同发布了八条Instagram帖子。今年3月，在出现据称其成员做出纳粹敬礼并与富恩特斯及博主迈伦·盖恩斯合影的照片后，校方取消了该分会的活动资格。大学表示，佛罗里达College Republicans联合会宣布解散该地方分会。据《卫报》报道，该联合会领导层援引了持续违反其规则和价值观的行为，其中包括最近一次反犹手势。

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