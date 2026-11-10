В США публичные записи Microsoft показывали, что домен College Republican Patriot Coalition (CRPC), которая заявляет о 31 аффилированной студенческой группе в 14 штатах, был привязан к учетной записи Microsoft 365 компании NJF LLC. Этой компанией управляет белый националист Ник Фуэнтес, сообщает The Guardian.

По данным издания, до утра понедельника публичные записи входа Microsoft отображали домен CRPC в учетной записи, зарегистрированной на NJF LLC. Эта компания также управляет личным сайтом Фуэнтеса и его интернет-магазином. В понедельник вечером, после того как журналисты направили запросы Фуэнтесу и коалиции, домен CRPC перестал отображаться в этой учетной записи, а код верификации Microsoft удалили из ее настроек. При этом домены Фуэнтеса остались в аккаунте.

Связь с компанией Фуэнтеса

CRPC не называет публично своих руководителей и не связана с известной зарегистрированной юридической или организационной структурой. Ранее коалиция намекала на связи с Фуэнтесом, однако общая учетная запись Microsoft стала первой подтвержденной операционной связью, о которой сообщил The Guardian.

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Аналитик Political Research Associates Бен Лорбер заявил изданию, что Фуэнтес советует молодым сторонникам вступать в консервативные организации, близкие к политическому истеблишменту, и скрывать или преуменьшать свои наиболее радикальные взгляды. Фуэнтес сформировал аудиторию движения Groypers среди молодых мужчин благодаря своему онлайн-шоу America First.

Студенческие группы коалиции

В заявлении после промежуточных выборов CRPC перечислила 31 студенческую республиканскую группу, в том числе отделения в Университете Флориды, Университете Клемсона и Университете штата Айова, а также федерации в Джорджии, Мэриленде, Нью-Йорке, Теннесси и Вирджинии. Многие из них также входят в College Republicans of America.

Отделение College Republicans в Университете Флориды в этом году совместно с CRPC опубликовало восемь постов в Instagram. В марте университет деактивировал отделение после появления фотографий, на которых его участники, как сообщалось, демонстрировали нацистские приветствия и позировали с Фуэнтесом и блогером Майроном Гейнсом. Университет сообщил, что Федерация College Republicans Флориды заявила о роспуске местного отделения. По данным The Guardian, руководство федерации сослалось на систематическое поведение, нарушавшее ее правила и ценности, в том числе на недавний антисемитский жест.

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