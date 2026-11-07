Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с «сокрушительным ответом», если начнут войну. Об этом он написал в социальной сети X, сообщает Anadolu Agency.

Заявление Мохсена Резаи

В своей публикации Резаи написал: «Вы проиграли войну и выборы». Он также упомянул Джей Ди Вэнса, Марко Рубио, Пита Хегсета и командующего Центральным командованием США.

Иранский чиновник, в частности, заявил, что Вэнс якобы признал поражение, а Рубио «направляется к выходу». Резаи опубликовал эти утверждения после промежуточных выборов в США.

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Промежуточные выборы в США

«Так кому именно в Вашингтоне мы должны передать это сообщение? Начните войну — и столкнетесь с сокрушительным ответом», — написал Резаи.

По данным агентства, на выборах 3 ноября Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей и Сенатом США. В результате Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

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