Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил недавно созданному Национальному органу по управлению кризисами и чрезвычайными ситуациями изучить создание стратегических резервов государства. Орган возглавляет начальник штаба вооружённых сил генерал Мохаммед Абдель Рахман Рабиа.

Как сообщает The National, президент поставил задачу рассмотреть формирование резервов для реагирования на чрезвычайные ситуации в координации с государственными учреждениями. Поручение было дано на фоне опасений, что возможное возобновление масштабных боевых действий между Ираном и США способно нарушить цепочки поставок.

Продовольственные запасы

По данным издания, Египет, население которого составляет 110 миллионов человек, следит за запасами базовых продуктов, прежде всего пшеничной муки. Источники в сфере безопасности связывают это с рисками для поставок в случае масштабных боевых действий в Красном море.

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В прошлом месяце правительство заявляло, что запасов основных продовольственных товаров стране хватит на шесть месяцев. В тот же период государственный импортёр Future of Egypt приобрёл пять партий пшеницы — это стало одной из крупнейших закупок за последние шесть месяцев.

Повышение готовности

По информации источников The National, египетские вооружённые силы были переведены в состояние повышенной готовности, а системы противовоздушной обороны усилены вдоль побережья Красного моря и возле Суэцкого канала. Каир также объявил о планах развернуть войска в Саудовской Аравии для защиты союзника от атак йеменских хуситов. Парламент одобрил это развёртывание, однако Каир и Эр-Рияд не подтверждали прибытие египетских военных в королевство.

На прошлой неделе ас-Сиси заявил, что военная эскалация будет иметь катастрофические последствия для региона и мира, и призвал стороны найти дипломатическое решение, прежде чем станет слишком поздно.

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