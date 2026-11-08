«Далянь Инбо» стал чемпионом Китая — The Guardian

«Далянь Инбо» выиграл чемпионат Китая по футболу после победы над «Тяньцзинь Тайгер» со счётом 3:1 в последнем туре. «Чэнду Жунчэн», которым руководит австралийский тренер Джон Алоизи, одновременно уступил «Шаньдун Тайшань» — 2:3 и утратил шанс на титул. Обе команды завершили сезон с 52 очками, однако «Далянь Инбо» опередил соперника по результатам личных встреч, сообщает The Guardian.

Потеря преимущества «Чэнду»

По ходу сезона преимущество «Чэнду Жунчэн» над преследователями достигало 12 очков. Однако команда Алоизи набрала лишь одно очко в пяти заключительных матчах и проиграла последние четыре встречи.

В матче в Цзинане «Шаньдун Тайшань» повёл 2:0 после голов Рафаэля Мерсьеса на 15-й минуте и Гильерме Мадруги на 23-й. Фелипе Силва сократил отставание ещё до перерыва, но Кризан на 63-й минуте вновь увеличил преимущество хозяев. Веллингтон Силва забил второй мяч «Чэнду» на 79-й минуте, однако гости не смогли сравнять счёт.

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Решающая победа в Даляне

Для завоевания титула «Далянь Инбо» должен был победить «Тяньцзинь Тайгер» и рассчитывать на поражение «Чэнду». Ян Минжуй открыл счёт уже на пятой минуте. После перерыва Шадаш реализовал пенальти и сравнял счёт для гостей, однако Ляо Цзиньтао за 20 минут до конца матча вновь вывел «Далянь» вперёд.

На четвёртой компенсированной минуте Хуан Шань забил третий мяч хозяев, окончательно обеспечив победу и чемпионство. В предпоследнем туре «Далянь Инбо» также победил «Чэнду», а всего одержал две победы в очных матчах с главным соперником.

В начале сезона «Чэнду Жунчэн» был среди немногих клубов китайской Суперлиги, которые начинали кампанию с нулём очков. Ряд других команд начал турнир с отрицательным показателем из-за снятия очков.

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