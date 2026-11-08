Dalian Yingbo został mistrzem Chin — The Guardian

Dalian Yingbo wygrał chińskie mistrzostwa w piłce nożnej po zwycięstwie 3:1 nad Tianjin Tiger w ostatniej kolejce. Chengdu Rongcheng, prowadzony przez australijskiego trenera Johna Aloisiego, jednocześnie przegrał 2:3 z Shandong Taishan i stracił szansę na tytuł. Obie drużyny zakończyły sezon z dorobkiem 52 punktów, lecz Dalian Yingbo wyprzedził rywala dzięki wynikom bezpośrednich spotkań, informuje The Guardian.

Utrata przewagi przez Chengdu

W trakcie sezonu przewaga Chengdu Rongcheng nad rywalami sięgała 12 punktów. Jednak zespół Aloisiego zdobył tylko jeden punkt w pięciu ostatnich meczach i przegrał cztery końcowe spotkania.

W meczu w Jinan Shandong Taishan objął prowadzenie 2:0 po golach Rafaela Merciesa w 15. minucie i Guilherme Madrugi w 23. minucie. Felipe Silva zmniejszył straty jeszcze przed przerwą, lecz Cryzan w 63. minucie ponownie powiększył przewagę gospodarzy. Wellington Silva zdobył drugą bramkę dla Chengdu w 79. minucie, ale goście nie zdołali wyrównać.

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Decydujące zwycięstwo w Dalian

Aby zdobyć tytuł, Dalian Yingbo musiał pokonać Tianjin Tiger i liczyć na porażkę Chengdu. Yan Minrui otworzył wynik już w piątej minucie. Po przerwie Shadash wykorzystał rzut karny i wyrównał dla gości, jednak Liao Jintao na 20 minut przed końcem meczu ponownie wyprowadził Dalian na prowadzenie.

W czwartej minucie doliczonego czasu gry Huang Shan strzelił trzecią bramkę dla gospodarzy, ostatecznie zapewniając zwycięstwo i mistrzostwo. W przedostatniej kolejce Dalian Yingbo również pokonał Chengdu, a łącznie odniósł dwa zwycięstwa w bezpośrednich spotkaniach z głównym rywalem.

Na początku sezonu Chengdu Rongcheng należał do nielicznych klubów chińskiej Superligi, które rozpoczynały rozgrywki z zerowym dorobkiem punktowym. Kilka innych drużyn rozpoczęło turniej z ujemnym bilansem z powodu odjęcia punktów.

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