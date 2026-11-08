Далянь Їнбо став чемпіоном Китаю — The Guardian

«Далянь Їнбо» виграв чемпіонат Китаю з футболу після перемоги над «Тяньцзінь Тайгер» з рахунком 3:1 в останньому турі. «Ченду Жунчен» австралійського тренера Джона Алоїзі водночас поступився «Шаньдун Тайшань» — 2:3 та втратив шанс на титул. Обидві команди завершили сезон із 52 очками, але «Далянь Їнбо» випередив конкурента за особистими зустрічами, повідомляє The Guardian.

Втрата переваги Ченду

Протягом сезону перевага «Ченду Жунчен» над переслідувачами сягала 12 очок. Однак команда Алоїзі набрала лише одне очко в п’яти заключних матчах і програла останні чотири зустрічі.

У матчі в Цзінані «Шаньдун Тайшань» повів 2:0 після голів Рафаеля Мерк’єса на 15-й хвилині та Гільєрме Мадруги на 23-й. Феліпе Сілва скоротив відставання ще до перерви, але Крізан на 63-й хвилині знову збільшив перевагу господарів. Веллінгтон Сілва забив другий м’яч «Ченду» на 79-й хвилині, однак зрівняти рахунок гості не змогли.

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Вирішальна перемога в Даляні

«Далянь Їнбо» для здобуття титулу мав перемагати «Тяньцзінь Тайгер» і розраховувати на поразку «Ченду». Ян Мінжуй відкрив рахунок уже на п’ятій хвилині. Після перерви Шадаш реалізував пенальті й зрівняв рахунок для гостей, однак Ляо Цзіньтао за 20 хвилин до завершення матчу знову вивів «Далянь» уперед.

У четверту компенсовану хвилину Хуан Шань забив третій м’яч господарів, остаточно забезпечивши перемогу та чемпіонство. У передостанньому турі «Далянь Їнбо» також переміг «Ченду», а загалом здобув дві перемоги в очних матчах із головним конкурентом.

На старті сезону «Ченду Жунчен» був серед небагатьох клубів китайської Суперліги, що починали кампанію з нулем очок. Низка інших команд розпочала турнір із від’ємним показником через зняття очок.

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