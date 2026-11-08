大连英博在最后一轮以3:1击败天津虎，赢得中国足球冠军。由澳大利亚教练约翰·阿洛伊西执教的成都蓉城同时以2:3不敌山东泰山，失去了争冠机会。两队均以52分结束赛季，但大连英博凭借直接交锋战绩力压对手，据《卫报》报道。

成都失去优势

赛季期间，成都蓉城对追赶者的领先优势一度达到12分。然而，阿洛伊西的球队在最后五场比赛中仅拿到1分，并输掉了最后四场比赛。

在济南进行的比赛中，山东泰山凭借拉斐尔·梅尔谢斯第15分钟和吉列尔梅·马德鲁加第23分钟的进球，以2:0领先。费利佩·席尔瓦在中场休息前缩小了差距，但克里赞在第63分钟再次扩大了主队的领先优势。惠灵顿·席尔瓦在第79分钟打入成都的第二球，但客队未能扳平比分。

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大连的决定性胜利

为了夺冠，大连英博必须击败天津虎，并期待成都输球。严明瑞在第5分钟便首开纪录。下半场，沙达什罚入点球，为客队扳平比分，但廖锦涛在比赛结束前20分钟再次帮助大连取得领先。

补时第4分钟，黄山打入主队第三球，彻底锁定胜利和冠军。倒数第二轮，大连英博也击败了成都，并且在与主要竞争对手的直接交锋中总共取得两场胜利。

赛季开始时，成都蓉城是少数以0分开启赛季的中国超级联赛俱乐部之一。其他一些球队则因被扣分而以负分开始比赛。

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