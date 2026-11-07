В Кракове, Польша, объявили городской траур до 11 ноября после стрельбы, произошедшей на Главной рыночной площади. Мэр города Лукаш Гибала сообщил, что в мэрии работает кризисный штаб, а экстренные службы продолжают работу на месте.

Шесть погибших

Как сообщает Interia, стрельба произошла в субботу около 15:00. Сначала Лукаш Гибала заявил как минимум о пяти погибших. После 18:00 малопольский воевода Кшиштоф Ян Кленчар в эфире Polsat News сообщил, что число погибших возросло до шести.

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В районе рынка, который частично перекрыли, службы координируют работу и опрашивают свидетелей. Мэр Кракова призвал жителей сохранять спокойствие и ответственность.

Нападавшего ранила полиция

Нападавший был задержан полицией. По информации издания, правоохранители ранили его, после чего мужчину перевозили в больницу. Среди раненых есть полицейские. Представительница полиции Катажина Цисло заявила на пресс-конференции, что нападавший, вероятно, стрелял в случайных людей.

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