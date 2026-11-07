W australijskim stanie Wiktoria w poniedziałek rozpoczną się dwutygodniowe publiczne przesłuchania Królewskiej Komisji ds. uczciwości dużych państwowych projektów infrastrukturalnych i budownictwa cywilnego. Rozpatrywanie kwestii związanych z programem Big Build odbędzie się w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami stanowymi zaplanowanymi na 28 listopada.

Jak informuje The Guardian, powołanie komisji było pierwszą decyzją premiera Wiktorii Bena Carrolla. Jednocześnie nie ma on wpływu na harmonogram przesłuchań ani listę wezwanych osób. Carroll oświadczył, że chce być premierem, który dotrzymuje obietnic dotyczących uczciwości.

Twierdzenia dotyczące zarządzania projektami

Była rzeczniczka praw obywatelskich Wiktorii Deborah Glass, która pełniła tę funkcję w latach 2014–2024, nazwała dochodzenie koniecznym zbadaniem „haniebnego rozdziału w historii Wiktorii”. Jej zdaniem Carroll wykazał się odwagą polityczną, inicjując komisję, której praca może być bolesna zarówno dla jego poprzedników, jak i dla Partii Pracy.

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Ekspert ds. planowania William McDougall, który ma pięć dekad doświadczenia w pracy nad rządowymi projektami Wiktorii, oświadczył w zgłoszeniu do komisji, że doradcy Partii Pracy mogli wpływać na duże projekty bez odpowiedniej przejrzystości i rozliczalności. Twierdzi on, że w zarządzaniu Big Build ogłoszenia projektów poprzedzały analizy, sprzeciw nie był zachęcany, a rozliczalność osłabiano. Rząd zaprzecza tym twierdzeniom, a komisja ma je zbadać.

Pierwszy obszar zainteresowania dochodzenia

Komisja poinformowała, że jednym z jej pierwszych obszarów zainteresowania będzie działalność związku CFMEU przy projektach kolejowych w Sunbury. W 2024 roku ówczesny szef wiktoriańskiego oddziału CFMEU John Setka odszedł ze stanowiska po 12 latach pracy, gdy śledztwo Nine ujawniło szereg zarzutów dotyczących nieprawidłowości. Wśród nich znalazły się twierdzenia o mianowaniu wysoko postawionych przedstawicieli grup motocyklowych delegatami związkowymi na obiektach Big Build.

Sondaż Roy Morgan przeprowadzony w sierpniu wśród 2084 mieszkańców Wiktorii wykazał, że korupcja i niepowodzenia w zakresie uczciwości były głównymi czynnikami, które mogłyby powstrzymać respondentów przed głosowaniem na Partię Pracy. Partia Pracy przyznała również, że decyzja Związku Zawodowego Elektrotechników o niefinansowaniu jej kampanii wyborczej może mieć negatywne konsekwencje.

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