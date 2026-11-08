Mieszkańcy indonezyjskiej wyspy Batam protestowali w pobliżu Nongsa Digital Park z powodu przerw w dostawach wody. Lokalni mieszkańcy wiążą niedobór wody z budową centrów danych na potrzeby sztucznej inteligencji, informuje The Japan Times.

54-letni Juniardi Adinda Sembiring Gurukinayan powiedział, że z powodu przerw w dostawach wody czasami nie mógł wziąć prysznica. Jak stwierdził, bez wody mieszkańcy nie mogą gotować ryżu i warzyw. W najgorszym okresie dziesiątki osób spontanicznie protestowały w pobliżu parku cyfrowego, który ma status specjalnej strefy ekonomicznej.

Wyjaśnienia wodociągów i władz

Przedstawiciel operatora wodociągowego Air Batam Hilir, Hinda Alamsyah, oświadczył, że poziom wody w pobliskim zbiorniku Nongsa gwałtownie spadł z powodu długotrwałej suszy i niewielkich opadów. Sytuację dodatkowo skomplikowała awaria urządzeń elektrycznych w systemie zaopatrzenia w wodę. Jednocześnie, według źródła branżowego, Nongsa Digital Park otrzymuje wodę z innego zbiornika — Duriangkang.

Burmistrz Batamu i szef lokalnego organu BP Batam, Amsakar Achmad, oświadczył w październiku, że przerwy w dystrybucji wody nie były spowodowane przez centra danych, sztuczną inteligencję ani inwestorów z tej branży. Ograniczenie dostaw wyjaśnił czynnikami pogodowymi i klimatycznymi.

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Mieszkańcy nadmorskiej wsi Mata Ikan poinformowali, że do celów higienicznych musieli używać wody morskiej. Mieszkanka Sulasri powiedziała, że kryzys wodny trwa około roku i szczególnie nasilił się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Rząd dostarcza wodę cysternami, jednak, jak powiedziała, ma ona nieprzyjemny zapach i żółtawy kolor.

Wymogi dla deweloperów

Pod koniec września władze nakazały deweloperom budowę instalacji do odsalania wody morskiej na potrzeby chłodzenia, aby zmniejszyć obciążenie lokalnych zasobów. Wśród firm posiadających działające lub planowane centra danych w Nongsa Digital Park wymieniono BW Digital, DayOne i Princeton Digital Group.

Gaw Capital Partners oświadczyła, że jest świadoma obaw i rozczarowania mieszkańców z powodu niedoboru wody. Firma zaznaczyła, że jej centra danych mają wykorzystywać połączenie rozwiązań inżynieryjnych, efektywnego projektowania i odnawialnych źródeł energii. Wśród tych podejść są zamknięte systemy wykorzystania wody, które umożliwiają jej ponowne użycie i zmniejszają zapotrzebowanie na wodę słodką.

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