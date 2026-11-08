Жители индонезийского острова Батам провели протесты возле Nongsa Digital Park из-за перебоев с водоснабжением. Местные жители связывают нехватку воды со строительством дата-центров для нужд искусственного интеллекта, сообщает The Japan Times.

54-летний Джуниарди Адинда Сембиринг Гурукинаян рассказал, что из-за перебоев с водой иногда не мог принять душ. По его словам, без воды жители не могут готовить рис и овощи. В худший период десятки людей стихийно протестовали возле цифрового парка, который имеет статус специальной экономической зоны.

Объяснения водоканала и властей

Представитель оператора водоснабжения Air Batam Hilir Хинда Аламсьях заявил, что уровень воды в расположенном рядом водохранилище Нонгса резко упал из-за длительной засухи и низких осадков. Ситуацию также осложнила неисправность электрооборудования в системе водоснабжения. В то же время, по данным отраслевого источника, Nongsa Digital Park получает воду из другого водохранилища — Дуриангканг.

Мэр Батама и глава местного органа BP Batam Амсакар Ачмад в октябре заявил, что перебои в распределении воды не были вызваны дата-центрами, искусственным интеллектом или инвесторами этой отрасли. Сокращение поставок он объяснил погодными и климатическими факторами.

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Жители прибрежной деревни Мата Икан сообщили, что для гигиенических нужд им приходилось использовать морскую воду. Жительница Суласри сказала, что водный кризис продолжается около года и особенно обострился в последние шесть месяцев. Правительство развозит воду автоцистернами, однако, по ее словам, вода имеет неприятный запах и желтоватый цвет.

Требования к девелоперам

В конце сентября власти приказали девелоперам строить установки для опреснения морской воды для охлаждения, чтобы снизить нагрузку на местные ресурсы. Среди компаний, имеющих действующие или запланированные дата-центры в Nongsa Digital Park, названы BW Digital, DayOne и Princeton Digital Group.

Компания Gaw Capital Partners заявила, что осведомлена об обеспокоенности и разочаровании жителей из-за дефицита воды. Она отметила, что ее дата-центры должны использовать сочетание инженерных решений, эффективного проектирования и возобновляемых источников энергии. Среди таких подходов — замкнутые системы водопользования, которые позволяют повторно использовать воду и уменьшать потребность в пресной воде.

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