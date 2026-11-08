印度尼西亚巴淡岛居民因供水中断在 Nongsa Digital Park 附近举行抗议。当地居民将水资源短缺与为人工智能需求建设数据中心联系起来，据《日本时报》报道。

54岁的朱尼亚尔迪·阿丁达·森比林·古鲁基纳扬表示，由于供水中断，他有时无法洗澡。他说，没有水，居民无法烹煮米饭和蔬菜。在情况最严重的时期，数十人在这座拥有经济特区地位的数字园区附近自发抗议。

供水公司和当局的解释

供水运营商 Air Batam Hilir 的代表欣达·阿拉姆夏表示，附近的农萨水库水位因长期干旱和降雨量低而急剧下降。供水系统中电气设备发生故障也令情况更加复杂。与此同时，据一名行业消息人士称，Nongsa Digital Park 从另一座水库——杜里昂康水库获得供水。

巴淡市市长兼当地 BP Batam 机构负责人阿姆萨卡尔·阿赫马德10月表示，配水中断并非由数据中心、人工智能或该行业投资者造成。他将供水减少归因于天气和气候因素。

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沿海村庄马塔伊坎的居民表示，他们不得不使用海水满足卫生需求。居民苏拉斯里称，水危机已持续约一年，且在过去六个月尤其恶化。政府通过水罐车运水，但她表示，这些水有难闻气味并呈淡黄色。

对开发商的要求

9月底，当局要求开发商建设用于冷却的海水淡化设施，以减轻当地资源的压力。在 Nongsa Digital Park 拥有运营中或计划中数据中心的公司包括 BW Digital、DayOne 和 Princeton Digital Group。

Gaw Capital Partners 表示，已注意到居民因缺水而产生的担忧和失望。该公司称，其数据中心将采用工程解决方案、高效设计和可再生能源相结合的方式。这些方法包括闭环用水系统，可实现水的重复利用并减少对淡水的需求。

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