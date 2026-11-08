W Seulu w Korei Południowej w niedzielę odnotowano pierwszy śnieg w tym sezonie. Śnieg zaobserwowano o godz. 10:00 na stacji meteorologicznej w Songwol-dong, w dzielnicy Jongno-gu, poinformował Korea Herald, powołując się na Koreańską Administrację Meteorologiczną.

Wcześniej niż rok temu

Pierwszy śnieg w stolicy Korei Południowej odnotowano o 26 dni wcześniej niż rok temu i o 12 dni wcześniej niż wynosi średni termin sezonowy. Oficjalną datę pierwszego śniegu w Seulu ustala się na podstawie obserwacji na stacjach meteorologicznych, a nie tego, kiedy śnieg po raz pierwszy zobaczyli mieszkańcy miasta.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poprzednie wczesne opady śniegu

Śnieg na początku listopada nie jest w Seulu bezprecedensowy: pierwszy śnieg odnotowano również 8 listopada 2002 i 2010 roku. Najwcześniejszy pierwszy śnieg w mieście od 1973 roku zarejestrowano 23 października 1981 roku.

Pierwszy lód sezonu

Poprzedniego dnia służba meteorologiczna poinformowała także o pierwszym lodzie sezonu w Seulu. Tego dnia w Korei obchodzono ipdong — tradycyjny początek zimy według kalendarza księżycowego.

Czytaj nas na