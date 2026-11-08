В Сеуле, Южная Корея, в воскресенье зафиксировали первый снег в этом сезоне. Снег наблюдали в 10:00 на метеостанции в Сонволь-доне, районе Чонно-гу, сообщает Korea Herald со ссылкой на Корейское метеорологическое управление.

Раньше прошлогоднего показателя

Первый снег в столице Южной Кореи зафиксировали на 26 дней раньше, чем в прошлом году, и на 12 дней раньше среднего сезонного срока. Официальную дату первого снега в Сеуле определяют по наблюдениям на метеостанциях, а не по тому, когда снег впервые увидели жители города.

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Предыдущие ранние снегопады

Снег в начале ноября не является беспрецедентным для Сеула: первый снег также фиксировали 8 ноября 2002 и 2010 годов. Самый ранний первый снег в городе с 1973 года зарегистрировали 23 октября 1981 года.

Первый лёд сезона

Накануне метеорологическая служба также сообщила о первом льде сезона в Сеуле. В тот день в Корее отмечали ипдон — традиционное начало зимы по лунному календарю.

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