В Виктории начинаются слушания комиссии по Big Build — The Guardian

В австралийском штате Виктория в понедельник начнутся двухнедельные публичные слушания Королевской комиссии по вопросам добросовестности крупных государственных инфраструктурных и гражданских строительных проектов. Рассмотрение вопросов, связанных с программой Big Build, пройдет в разгар предвыборной кампании перед выборами в штате, назначенными на 28 ноября.

Как сообщает The Guardian, создание комиссии стало первым решением премьера Виктории Бена Кэрролла. В то же время он не влияет на график слушаний и список вызванных лиц. Кэрролл заявлял, что хочет быть премьером, который выполняет обещания в сфере добросовестности.

Заявления об управлении проектами

Бывший омбудсмен Виктории Дебора Гласс, занимавшая эту должность в 2014–2024 годах, назвала расследование необходимым изучением «постыдной главы в истории Виктории». По ее словам, Кэрролл продемонстрировал политическое мужество, инициировав комиссию, работа которой может быть болезненной как для его предшественников, так и для Лейбористской партии.

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Эксперт по планированию Уильям Макдугалл, имеющий пять десятилетий опыта работы над правительственными проектами Виктории, в представлении комиссии заявил, что советники лейбористов могли влиять на крупные проекты без надлежащей прозрачности и подотчетности. Он утверждает, что в управлении Big Build объявления о проектах предшествовали анализу, несогласие не поощрялось, а подотчетность ослаблялась. Правительство отрицает эти утверждения, а комиссия должна их проверить.

Первый фокус рассмотрения

Комиссия сообщила, что среди ее первых направлений будет поведение профсоюза CFMEU на железнодорожных проектах в Санбери. В 2024 году тогдашний руководитель викторианского отделения CFMEU Джон Сетка покинул должность после 12 лет работы, когда расследование Nine обнародовало ряд обвинений в нарушениях. Среди них были утверждения о назначении высокопоставленных представителей байкерских группировок профсоюзными делегатами на объектах Big Build.

Опрос Roy Morgan, проведенный в августе среди 2084 жителей Виктории, показал, что коррупция и провалы в сфере добросовестности были главными факторами, которые могли бы помешать респондентам голосовать за лейбористов. Лейбористская партия также признала, что решение Профсоюза электротехнических работников не финансировать ее избирательную кампанию может иметь негативные последствия.

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