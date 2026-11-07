维多利亚州启动Big Build委员会听证会——《卫报》

澳大利亚维多利亚州有关大型州政府基础设施和土木建设项目廉洁性的皇家委员会，将于周一开始为期两周的公开听证会。对与Big Build计划相关问题的审议将在该州11月28日选举前的竞选活动期间进行。

据《卫报》报道，成立该委员会是维多利亚州州长本·卡罗尔作出的首项决定。同时，他不影响听证会日程和被传唤人员名单。卡罗尔表示，他希望成为一位兑现廉洁承诺的州长。

关于项目管理的说法

曾于2014年至2024年担任维多利亚州监察专员的黛博拉·格拉斯称，这项调查是对“维多利亚州历史上耻辱一章”的必要审视。她表示，卡罗尔发起该委员会展现了政治勇气，其工作可能会让他的前任以及工党都感到痛苦。

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拥有五十年参与维多利亚州政府项目经验的规划专家威廉·麦克杜格尔在提交给委员会的材料中表示，工党顾问可能在缺乏适当透明度和问责的情况下影响大型项目。他称，在Big Build的管理中，项目公告先于分析，不鼓励异议，问责也被削弱。政府否认这些说法，委员会将对其进行核查。

调查的首要重点

委员会表示，其最先关注的领域之一将是CFMEU工会在桑伯里铁路项目中的行为。2024年，时任CFMEU维多利亚州分会负责人约翰·塞特卡在任职12年后离职，此前Nine的调查披露了一系列有关不当行为的指控。其中包括称，一些摩托车团伙的高级成员被任命为Big Build工地的工会代表。

罗伊·摩根于8月对2084名维多利亚州居民进行的民调显示，腐败和廉洁方面的失误是可能阻止受访者投票给工党的主要因素。工党也承认，电气行业工会决定不为其竞选活动提供资金，可能带来负面后果。

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