W Australii deweloperzy Stockland i John Boyd Properties wycofali plan budowy centrum przetwarzania danych dla sztucznej inteligencji w dzielnicy Arncliffe na południu Sydney. Obiekt miał być częścią centrum logistycznego o wartości około 3,5 mld dolarów australijskich, planowanego na terenie byłego klubu golfowego Kogarah o powierzchni 18,3 hektara. Poinformował o tym ABC News.

Protesty mieszkańców

Projektowi sprzeciwiała się grupa społeczna Stop the Cooks River AI Project, do której należy kilkaset osób. Jej organizator Paddy Gibson nazwał tę decyzję zwycięstwem presji społecznej. Aktywiści obawiali się, że centrum danych może zaszkodzić wrażliwemu ekosystemowi w pobliżu rzeki Cooks, nazywanej w lokalnych językach rdzennych mieszkańców Goolay'yari.

Według Gibsona na zielonym terenie występują rośliny i gatunki zwierząt zagrożone wyginięciem. Uczestnicy kampanii wyrażali także obawy dotyczące zużycia energii elektrycznej, możliwego zanieczyszczenia wody oraz wpływu obiektu na odnowę rzeki, która już ucierpiała wskutek zanieczyszczeń przemysłowych.

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Zaktualizowany plan centrum

Przedstawiciel Stockland poinformował, że partnerzy skupią się na utworzeniu kompleksu logistycznego bez centrum danych, zgodnie ze zaktualizowanym koncepcyjnym planem generalnym. Jak zaznaczył, bliskość terenu wobec lotniska Sydney, portu Botany i kluczowej infrastruktury transportowej sprawia, że nadaje się on do celów logistycznych.

Projekt przewiduje również urządzenie kilometrowej trasy publicznej wzdłuż rzeki Cooks, przyszłe utworzenie 14-hektarowego parku Pemulwuy, modernizację lokalnych dróg oraz poprawę połączeń dla aktywnego transportu. Stop the Cooks River AI Project oświadczyła, że będzie kontynuować kampanię przeciwko centrum logistycznemu nad rzeką oraz na rzecz zakazu nowych centrów przetwarzania danych AI.

Nie jest to pierwszy projekt centrum danych w Sydney anulowany po sprzeciwie społeczności: wcześniej zrezygnowano z planów AirTrunk w Lane Cove oraz innego obiektu w Guildford.

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