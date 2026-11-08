В Австралии девелоперы Stockland и John Boyd Properties отозвали план создания центра обработки данных для искусственного интеллекта в районе Арнклифф на юге Сиднея. Объект должен был войти в состав логистического хаба стоимостью около 3,5 млрд австралийских долларов, запланированного на территории бывшего гольф-клуба Kogarah площадью 18,3 гектара. Об этом сообщает ABC News.

Протесты жителей

Против проекта выступала общественная группа Stop the Cooks River AI Project, в которую входят сотни человек. Ее организатор Падди Гибсон назвал это решение победой общественного давления. Активисты опасались, что дата-центр может навредить уязвимой экосистеме возле реки Кукс, которую на местных языках коренных народов называют Goolay'yari.

По словам Гибсона, на зеленой территории есть растения и виды животных, которым грозит исчезновение. Участники кампании также высказывали обеспокоенность по поводу потребления электроэнергии, возможного загрязнения воды и влияния объекта на восстановление реки, которая уже пострадала от промышленного загрязнения.

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Обновленный план хаба

Представитель Stockland сообщил, что партнеры сосредоточатся на создании логистического комплекса без дата-центра в соответствии с обновленным концептуальным генеральным планом. По его словам, близость участка к аэропорту Сиднея, порту Ботани и ключевой транспортной инфраструктуре делает его пригодным для логистики.

Проект также предусматривает обустройство километрового общественного маршрута вдоль реки Кукс, будущее создание парка Pemulwuy площадью 14 гектаров, модернизацию местных дорог и улучшение сообщений для активного транспорта. Stop the Cooks River AI Project заявила, что продолжит кампанию против логистического хаба на берегу реки и за запрет новых ИИ-центров обработки данных.

Это не первый отмененный в Сиднее проект дата-центра после сопротивления общественности: ранее отказались от планов AirTrunk в Лейн-Коув и еще одного объекта в Гилдфорде.

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