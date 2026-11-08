在澳大利亚，开发商Stockland和John Boyd Properties撤回了在悉尼南部阿恩克利夫地区建设人工智能数据中心的计划。该设施原计划成为一个价值约35亿澳元的物流枢纽的一部分，该枢纽拟建于占地18.3公顷的原Kogarah高尔夫俱乐部所在地。据澳大利亚广播公司新闻报道。

居民抗议

数百人组成的社区团体Stop the Cooks River AI Project反对该项目。该组织者帕迪·吉布森称，这一决定是公众压力的胜利。活动人士担心，数据中心可能会破坏库克斯河附近脆弱的生态系统；在当地原住民语言中，这条河被称为Goolay'yari。

吉布森表示，这片绿地中有面临灭绝威胁的植物和动物物种。该运动的参与者还对电力消耗、可能的水污染以及该设施对河流修复的影响表示担忧，这条河流已经受到工业污染的影响。

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更新后的枢纽计划

Stockland的一名代表表示，合作伙伴将根据更新后的概念总体规划，专注于建设不含数据中心的物流综合体。他表示，该地块靠近悉尼机场、博塔尼港和关键交通基础设施，因此适合物流用途。

该项目还 предусматривает沿库克斯河建设一条长一公里的公共路线，未来建设占地14公顷的Pemulwuy公园，升级当地道路并改善主动交通连接。Stop the Cooks River AI Project表示，将继续开展反对河岸物流枢纽以及支持禁止新建AI数据中心的运动。

这并非悉尼首个因社区反对而被取消的数据中心项目：此前，AirTrunk在莱恩科夫的计划以及吉尔福德的另一处设施也被放弃。

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