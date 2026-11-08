W Gilgit-Baltistanie w Pakistanie uruchomiono internetowy system rejestracji handlarzy ubiegających się o zwolnienie z podatków od towarów importowanych z Chin przez przełęcz Khunjerab na potrzeby lokalnej konsumpcji. System Gilgit-Baltistan Traders Registration and Exemption System uroczyście otworzył główny minister regionu Amjad Hussain.

Jak informuje Dawn, z ulgi będą mogli skorzystać handlarze posiadający zarejestrowaną spółkę lub firmę partnerską. Według Hussaina system internetowy ma zapewnić przejrzystość procedury i zapobiec niesprawiedliwemu traktowaniu wnioskodawców.

Limit ulg — 4 mld rupii

W ubiegłym roku premier Pakistanu Shehbaz Sharif zatwierdził rekomendacje komitetu dotyczące zwolnienia mieszkańców Gilgit-Baltistanu z podatku dochodowego, podatku od sprzedaży i federalnego podatku akcyzowego od towarów z Chin przeznaczonych wyłącznie do lokalnej konsumpcji.

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Federalny Urząd Skarbowy Pakistanu wydał akt wykonawczy w celu wprowadzenia tych środków. Roczną wartość ulg podatkowych ograniczono do 4 mld rupii pakistańskich dla 2403 pozycji towarowych. Warunki zwolnienia z podatków będą poddawane przeglądowi co dwa lata.

Plany utworzenia strefy handlowej

Rząd Gilgit-Baltistanu otrzymał polecenie określenia mechanizmu rozdziału kwoty ulg podatkowych w wysokości 4 mld rupii między lokalnych handlarzy importujących towary z Chin. Lokalne spółki i firmy muszą zarejestrować się w regionalnym Departamencie Przemysłu i Handlu.

Amjad Hussain polecił również przygotować propozycje utworzenia w Gilgicie strefy wolnego handlu. Jak powiedział, ma ona zostać urządzona kosztem rządu Gilgit-Baltistanu, aby zapewnić lokalnym i zagranicznym handlarzom miejsce oraz niezbędne warunki do prowadzenia działalności.

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