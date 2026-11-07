Wokalista Deep Purple Ian Gillan poinformował, że przeszedł udaną operację po nagłym zdarzeniu medycznym w Lipsku w Niemczech. Po zabiegu muzyk musi odpocząć i wrócić do zdrowia przed powrotem do pracy.

Operacja i rekonwalescencja

O stanie zdrowia piosenkarza informuje Rolling Stone. Gillan oświadczył, że zabieg odbył się poprzedniego dnia i zakończył się powodzeniem. Podziękował fanom za cierpliwość i zrozumienie, a także przeprosił za niedogodności związane ze zmianami w planach koncertowych.

Wcześniej muzyk powiedział, że w Lipsku wystąpił u niego problem zdrowotny, który wymagał pilnego zgłoszenia się do szpitala. Miał nadzieję kontynuować występy do końca trasy, jednak zaznaczył, że wiąże się to z poważnym ryzykiem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiany w harmonogramie trasy

Z powodu hospitalizacji Deep Purple najpierw przełożył dwa koncerty w Niemczech, a następnie odwołał pozostałą część europejskiej trasy. Koncerty w Europie miały trwać do 25 listopada.

Jednocześnie latynoamerykańska trasa zespołu na razie pozostaje w harmonogramie. Ma rozpocząć się 5 grudnia w São Paulo w Brazylii i zakończyć 19 grudnia w mieście Meksyk w Meksyku.

Czytaj nas na