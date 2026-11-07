Вокаліст Ієн Ґіллан із Deep Purple переніс успішну операцію — Rolling Stone

Вокаліст Deep Purple Ієн Ґіллан повідомив, що переніс успішну операцію після медичної надзвичайної ситуації в Лейпцигу, Німеччина. Після процедури музикант має відпочивати та відновлюватися перед поверненням до роботи.

Операція та відновлення

Про стан здоров’я співака повідомляє Rolling Stone. Ґіллан заявив, що процедура відбулася напередодні та була успішною. Він подякував шанувальникам за терпіння і розуміння, а також перепросив за незручності, пов’язані зі змінами у концертних планах.

Раніше музикант розповів, що в Лейпцигу в нього виникла проблема зі здоров’ям, яка потребувала термінового звернення до лікарні. Він сподівався продовжити виступи до завершення туру, однак зазначив, що це пов’язано із серйозними ризиками.

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Зміни в гастрольному графіку

Через госпіталізацію Deep Purple спершу переніс два концерти в Німеччині, а згодом скасував решту європейського туру. Гастролі в Європі мали тривати до 25 листопада.

Водночас латиноамериканський тур гурту наразі залишається у розкладі. Він має розпочатися 5 грудня в Сан-Паулу, Бразилія, та завершитися 19 грудня в Мехіко, Мексика.

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