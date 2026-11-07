Вокалист Deep Purple Иэн Гиллан сообщил, что перенес успешную операцию после неотложной медицинской ситуации в Лейпциге, Германия. После процедуры музыканту необходимо отдыхать и восстанавливаться перед возвращением к работе.

Операция и восстановление

О состоянии здоровья певца сообщает Rolling Stone. Гиллан заявил, что процедура состоялась накануне и прошла успешно. Он поблагодарил поклонников за терпение и понимание, а также извинился за неудобства, связанные с изменениями в концертных планах.

Ранее музыкант рассказал, что в Лейпциге у него возникла проблема со здоровьем, потребовавшая срочного обращения в больницу. Он надеялся продолжить выступления до завершения тура, однако отметил, что это связано с серьезными рисками.

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Изменения в гастрольном графике

Из-за госпитализации Deep Purple сначала перенес два концерта в Германии, а затем отменил оставшуюся часть европейского тура. Гастроли в Европе должны были продолжаться до 25 ноября.

В то же время латиноамериканский тур группы пока остается в расписании. Он должен начаться 5 декабря в Сан-Паулу, Бразилия, и завершиться 19 декабря в Мехико, Мексика.

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