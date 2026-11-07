在美国，极右翼活动人士劳拉·卢默是总统唐纳德·特朗普的盟友，据称她从私人客户处获得了超过6万美元，用于发布政治性社交媒体帖子，但未公开披露这些款项。阿纳多卢通讯社报道称，此事援引了《华盛顿邮报》的一项调查。

付款与帖子

该报称，其查阅的财务文件显示，自去年5月以来，共有四笔总额超过6万美元的款项被转给卢默及其位于佛罗里达州的公司King Breaker Media。《华盛顿邮报》的两名消息人士表示，他们直接向这名活动人士付费，让她在拥有190万粉丝的X账号上发布政治信息。另有一人表示，他协调了进行此类付款的客户。

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特朗普竞选团队前顾问亚历克斯·布鲁索维茨承认，他的咨询公司X Strategies曾就与政策议题有关的帖子向卢默付费。他表示，这种做法已经走得太远，并呼吁制定更明确的信息披露规则。

卢默否认

卢默否认了她因发布帖子而获得报酬的说法。她表示，她的工作涵盖新闻、公共事务工作和反对派研究。她还称，布鲁索维茨支付了准备一份研究文件的费用，随后她分享了该文件。两名了解相关安排的人士告诉该报，这名活动人士有时每条帖子收费3000至5000美元，但卢默否认有固定收费标准。

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