В США ультраправая активистка Лора Лумер, союзница президента Дональда Трампа, якобы получила более 60 тысяч долларов от частных клиентов за политические посты в социальных сетях, не раскрывая эти выплаты публично. Об этом со ссылкой на расследование The Washington Post сообщает Anadolu Agency.

Платежи и посты

Как пишет газета, изученные ею финансовые документы указывают на четыре платежа на сумму более 60 тысяч долларов, переведенные Лумер и ее флоридской компании King Breaker Media с мая прошлого года. Двое собеседников The Washington Post заявили, что платили активистке напрямую за публикацию политических сообщений в ее аккаунте в X, у которого 1,9 миллиона подписчиков. Еще один человек сказал, что координировал клиентов, осуществлявших такие выплаты.

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Бывший советник предвыборной кампании Трампа Алекс Брусовиц признал, что его консалтинговая компания X Strategies платила Лумер за посты, связанные с вопросами политики. Он заявил, что эта практика зашла слишком далеко, и призвал ввести более четкие правила раскрытия информации.

Отрицания Лумер

Лумер отвергла утверждения о том, что ей платили за публикацию постов. По ее словам, ее работа включает журналистику, деятельность в сфере публичных дел и оппозиционные исследования. Она также утверждает, что Брусовиц оплатил подготовку исследовательского документа, которым она позднее поделилась. Два человека, знакомые с договоренностями, сообщили газете, что активистка иногда брала от 3 до 5 тысяч долларов за один пост, однако Лумер отрицала наличие фиксированных расценок.

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