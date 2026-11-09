Китай вывел на орбиту 29-ю партию интернет-спутников — ECNS

Китай 9 ноября запустил ракету-носитель Long March-12 с партией интернет-спутников. Запуск состоялся в 4:24 по пекинскому времени с коммерческого космодрома Хайнань.

Партия спутников

Как сообщает ECNS, это была 29-я партия интернет-спутников для низкой околоземной орбиты. По данным издания, аппараты достигли расчётной орбиты после старта ракеты.

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Фото запуска

ECNS также опубликовало фотографию Long March-12 во время старта с коммерческого космодрома Хайнань. В подписи к снимку указано, что ракета несла новую группу интернет-спутников. Фото датировано 9 ноября 2026 года и предоставлено China News Service.

Автором материала ECNS указана Gong Weiwei. Источник не называет количество спутников в этой партии, их технические характеристики или другие параметры ракеты. Также не уточняется, какие именно спутники вошли в эту партию. Число 29 в сообщении относится к порядковому номеру партии низкоорбитальных интернет-спутников.

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