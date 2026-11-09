Chiny 9 listopada wystrzeliły rakietę nośną Long March-12 z partią satelitów internetowych. Start odbył się o godz. 4:24 czasu pekińskiego z komercyjnego kosmodromu Hainan.

Partia satelitów

Jak informuje ECNS, była to 29. partia satelitów internetowych przeznaczonych na niską orbitę okołoziemską. Według wydania aparaty osiągnęły zaplanowaną orbitę po starcie rakiety.

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Zdjęcie startu

ECNS opublikowało również fotografię Long March-12 podczas startu z komercyjnego kosmodromu Hainan. W podpisie pod zdjęciem zaznaczono, że rakieta wyniosła nową grupę satelitów internetowych. Zdjęcie datowane jest na 9 listopada 2026 roku i zostało udostępnione przez China News Service.

Jako autorkę materiału ECNS wskazano Gong Weiwei. Źródło nie podaje liczby satelitów w tej partii, ich parametrów technicznych ani innych parametrów rakiety. Nie sprecyzowano również, które konkretnie satelity weszły w skład tej partii. Liczba 29 w komunikacie dotyczy numeru porządkowego partii niskoorbitalnych satelitów internetowych.

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