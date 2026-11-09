W międzynarodowym badaniu IIb fazy prowadzonym w 48 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii przeciwciało monoklonalne MAR001 obniżyło poziom trójglicerydów na czczo o 39,1–45,5% w porównaniu z placebo po 12 tygodniach u pacjentów z podwyższonymi wartościami. O wynikach badania, którym kierowali naukowcy z Mass General Brigham Heart and Vascular Institute, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyło 235 osób z podwyższonym poziomem trójglicerydów. Uczestników losowo przydzielono do grupy placebo oraz trzech grup, którym podawano podskórnie 300, 450 lub 900 mg MAR001 co cztery tygodnie przez 24 tygodnie.

Badanie opracowała grupa TIMI Mass General Brigham wraz ze sponsorem Marea Therapeutics. Wyniki opublikowano w czasopiśmie New England Journal of Medicine i jednocześnie przedstawiono na dorocznym spotkaniu American Heart Association.

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Mechanizm i dalsze kroki

MAR001 różni się od innych leków obniżających poziom trójglicerydów tym, że działa na białko ANGPTL4. Białko to naturalnie hamuje lipazę lipoproteinową — enzym rozkładający trójglicerydy.

Według badaczy zdarzenia niepożądane nie występowały częściej w grupach MAR001 niż w grupie placebo. Jednocześnie potrzebne są dalsze badania, aby ocenić długoterminowe skutki leczenia i ustalić, czy obniżenie poziomu trójglicerydów zmniejsza ryzyko zapalenia trzustki i innych powikłań. Kolejne badanie obejmie osoby z ciężko podwyższonym poziomem trójglicerydów.

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