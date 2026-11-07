据《华盛顿邮报》报道，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯正准备争取共和党在2028年美国总统选举中的提名。《耶路撒冷邮报》援引三名了解其计划的人士报道称。

据《华盛顿邮报》消息，德桑蒂斯曾就可能参与竞选工作一事接触过至少一名全国级别的政治顾问。他的联邦政治行动委员会本周也发送了筹款短信。了解这位州长的人士将此视为他有意参选的迹象。

德桑蒂斯的否认

报道发布后，德桑蒂斯否认曾就参与选举一事联系过任何人。他在X上发文称，自己没有就竞选任何职位一事联系过任何人，并批评了匿名消息来源的使用。他的幕僚长未回应《华盛顿邮报》的置评请求。

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这位州长的盟友告诉该报，他认为在中期选举后出现了政治机会：民主党在选举中取得显著进展，而佛罗里达州仍由共和党控制。德桑蒂斯称投票结果对共和党而言几乎是一场灭绝级事件。

2024年竞选经验

在周二的投票之前，副总统J.D.万斯被普遍视为总统唐纳德·特朗普的政治继承人，也是争夺2028年共和党提名的早期热门人选。根据《华盛顿邮报》消息人士的评估，共和党惨败的规模使这一假设受到质疑。

一名与德桑蒂斯关系密切的人士告诉该报，这位州长在2024年竞选后得出了两个结论：他需要更积极地与媒体打交道，并且不能拖延启动竞选。2023年，他将宣布参选推迟到佛罗里达州立法会议结束后。德桑蒂斯在新罕布什尔州初选前退出竞选，他在艾奥瓦州党团会议中以21.3%的得票率位列第二，而特朗普获得了超过50%的选票。

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