Губернатор Флориды Рон Десантис, по данным The Washington Post, готовится бороться за выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах в США в 2028 году. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на трех людей, осведомленных о его планах.

По информации The Washington Post, Десантис обращался как минимум к одному политическому консультанту общенационального уровня по поводу возможной работы в кампании. Его федеральный комитет политических действий также на этой неделе разослал текстовое сообщение для сбора средств. Люди, знающие губернатора, расценили это как признак его намерения баллотироваться.

Опровержения Десантиса

После выхода публикации Десантис отрицал, что контактировал с кем-либо по поводу участия в выборах. В посте в X он заявил, что не обращался ни к кому по поводу выдвижения на какую-либо должность, а также раскритиковал использование анонимных источников. Руководитель его аппарата не ответил на запрос The Washington Post о комментарии.

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Союзники губернатора сообщили газете, что он видит политическую возможность после промежуточных выборов, на которых демократы добились значительных успехов, тогда как Флорида осталась под контролем республиканцев. Десантис назвал результаты голосования почти событием уровня вымирания для Республиканской партии.

Опыт кампании 2024 года

До вторничного голосования вице-президент Джей Ди Вэнс широко считался политическим преемником президента Дональда Трампа и ранним фаворитом в борьбе за республиканскую номинацию в 2028 году. По оценке собеседников The Washington Post, масштаб поражения республиканцев поставил это предположение под сомнение.

Близкий к Десантису человек рассказал газете, что после кампании 2024 года губернатор сделал два вывода: ему нужно активнее работать со СМИ и не затягивать со стартом. В 2023 году он отложил объявление о выдвижении до завершения законодательной сессии во Флориде. Десантис снялся с гонки перед праймериз в Нью-Гэмпшире, заняв второе место на кокусах в Айове с 21,3% голосов, тогда как Трамп набрал более 50%.

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