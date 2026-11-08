«Сандерленд» на стадионе «Стэдиум оф Лайт» победил «Челси» со счётом 1:0 в матче Премьер-лиги. Единственный гол на 36-й минуте с пенальти забил Энцо Ле Фе, сообщает The Guardian.

Решающий пенальти

Пенальти назначили на 33-й минуте после того, как защитник «Челси» Леви Колвилл сбил в штрафной площади нападающего Брайана Броббея. Колвилл утверждал, что нидерландский форвард тянул его за футболку, однако арбитр Джарред Джиллетт оставил решение в силе. Ле Фе переиграл вратаря Майка Пендерса, пробив в нижний правый угол ворот.

Хозяева активно начали матч и создали несколько моментов. Чемсдин Талби дважды обострял игру в начале встречи, а Броббей не реализовал шанс после одного из таких эпизодов. Нападающий также обыграл Уэсли Фофана и пробил выше ворот.

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Травма Джаки и преимущество гостей

Капитан «Сандерленда» Гранит Джака покинул поле из-за травмы в первые минуты матча, его заменил Жюль Аушиш. Несмотря на 68% владения мячом, «Челси» не смог сравнять счёт. После перерыва команда Хаби Алонсо выпустила Эстевао вместо Колвилла, а Мойсес Кайседо опустился в оборону.

Во втором тайме Эстевао имел момент после передачи Моргана Роджерса, но Рейнилдо Мандава прервал атаку. Джовани Кенда в концовке матча пробил рядом со штангой после рикошета, а удар головой Коула Палмера поймал вратарь Робин Рефс. По статистике, «Челси» нанёс четыре удара в створ ворот, тогда как «Сандерленд» — один.

Победа позволила «Сандерленду» покинуть последнее место в Премьер-лиге, а «Челси» выбыл из четвёрки лидеров чемпионата.

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