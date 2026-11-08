Sunderland pokonał Chelsea 1:0 na stadionie Stadium of Light w meczu Premier League. Jedynego gola w 36. minucie z rzutu karnego zdobył Enzo Le Fée, informuje The Guardian.

Decydujący rzut karny

Jedenastkę podyktowano w 33. minucie po tym, jak obrońca Chelsea Levi Colwill sfaulował w polu karnym napastnika Briana Brobbeya. Colwill twierdził, że holenderski napastnik ciągnął go za koszulkę, jednak sędzia Jarred Gillett podtrzymał decyzję. Le Fée pokonał bramkarza Mike’a Pendersa strzałem w dolny prawy róg bramki.

Gospodarze aktywnie rozpoczęli mecz i stworzyli kilka okazji. Chemsdine Talbi dwukrotnie zagroził rywalom na początku spotkania, a Brobbey nie wykorzystał okazji po jednej z takich akcji. Napastnik minął również Wesleya Fofanę i uderzył ponad bramką.

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Kontuzja Xhaki i przewaga gości

Kapitan Sunderlandu Granit Xhaka opuścił boisko z powodu kontuzji w pierwszych minutach meczu, a zastąpił go Jules Aouchiche. Mimo 68% posiadania piłki Chelsea nie zdołała wyrównać. Po przerwie zespół Xabiego Alonso wpuścił Estevão za Colwilla, a Moisés Caicedo cofnął się do obrony.

W drugiej połowie Estevão miał okazję po podaniu Morgana Rogersa, lecz Reinildo Mandava przerwał atak. Giovanni Quenda pod koniec meczu uderzył tuż obok słupka po rykoszecie, a bramkarz Robin Roefs złapał strzał głową Cole’a Palmera. Według statystyk Chelsea oddała cztery celne strzały, podczas gdy Sunderland — jeden.

Zwycięstwo pozwoliło Sunderlandowi opuścić ostatnie miejsce w Premier League, a Chelsea wypadła z czołowej czwórki ligi.

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