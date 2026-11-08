Сандерленд обіграв Челсі завдяки пенальті Ле Фе — The Guardian

«Сандерленд» на стадіоні «Стадіум оф Лайт» переміг «Челсі» з рахунком 1:0 у матчі Прем’єр-ліги. Єдиний гол на 36-й хвилині з пенальті забив Енцо Ле Фе, повідомляє The Guardian.

Вирішальний пенальті

Одинадцятиметровий призначили на 33-й хвилині після того, як захисник «Челсі» Леві Колвілл збив у штрафному майданчику нападника Браяна Броббея. Колвілл апелював, що нідерландський форвард тримав його за футболку, однак арбітр Джарред Джиллетт залишив рішення чинним. Ле Фе переграв воротаря Майка Пендерса, пробивши в нижній правий кут воріт.

Господарі активно почали матч і створили кілька моментів. Чемсдін Талбі двічі загострював гру на старті, а Броббей не реалізував нагоду після одного з таких епізодів. Нападник також обіграв Веслі Фофана та пробив над воротами.

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Травма Джаки та перевага гостей

Капітан «Сандерленда» Граніт Джака залишив поле через травму в перші хвилини матчу, його замінив Жульс Аока. Попри 68% володіння м’ячем, «Челсі» не зміг зрівняти рахунок. Після перерви команда Хабі Алонсо випустила Естевао замість Колвілла, а Мойсес Кайседо опустився до оборони.

У другому таймі Естевао мав момент після передачі Моргана Роджерса, але Рейнілдо Мандава перервав атаку. Джовані Кенда наприкінці матчу пробив поруч зі стійкою після рикошету, а удар головою Коула Палмера зловив воротар Робін Рефс. За статистикою, «Челсі» завдав чотирьох ударів у площину воріт, тоді як «Сандерленд» — одного.

Перемога дозволила «Сандерленду» залишити останнє місце в Прем’єр-лізі, а «Челсі» вибув із четвірки лідерів чемпіонату.

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