桑德兰在光明球场举行的英超比赛中以1比0击败切尔西。恩佐·勒费在第36分钟主罚点球打入全场唯一进球，据《卫报》报道。

决定性的点球

第33分钟，切尔西后卫莱维·科尔威尔在禁区内撞倒前锋布赖恩·布罗贝伊，裁判判罚点球。科尔威尔申辩称这名荷兰前锋拉拽了他的球衣，但裁判贾里德·吉列特维持了判罚。勒费将球射入球门右下角，击败了门将迈克·彭德斯。

主队开场后积极进攻，并创造了多次机会。谢姆斯丁·塔尔比在开局阶段两次制造威胁，而布罗贝伊在其中一次进攻后错失良机。这名前锋还突破了韦斯利·福法纳，但射门高出横梁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

扎卡受伤与客队占优

桑德兰队长格拉尼特·扎卡在比赛开始几分钟后因伤离场，朱尔斯·奥奇什替补登场。尽管控球率达到68%，切尔西仍未能扳平比分。中场休息后，哈维·阿隆索的球队用埃斯特旺换下科尔威尔，而莫伊塞斯·凯塞多回撤到后防线。

下半场，埃斯特旺接到摩根·罗杰斯传球后获得机会，但雷尼尔多·曼达瓦阻断了进攻。比赛尾声，乔瓦尼·肯达在皮球折射后射门擦柱而出，门将罗宾·鲁夫斯则接住了科尔·帕尔默的头球。数据显示，切尔西有4次射正，而桑德兰有1次。

这场胜利让桑德兰摆脱英超积分榜垫底位置，而切尔西则跌出联赛前四。

关注我们在