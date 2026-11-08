В Кёльне, Германия, леверкузенский «Байер» победил местный «Кёльн» со счётом 2:1 в матче футбольной Бундеслиги. Выездная победа позволила леверкузенскому клубу подняться на пятую позицию турнирной таблицы, которую он ранее потерял после поражений от «Хоффенхайма» и «Штутгарта», сообщает Der Spiegel.

Быстрый гол Гарсии

Гости открыли счёт уже на седьмой минуте. Пауль Окон-Энгстлер нарушил правила против Патрика Шика примерно в 20 метрах от ворот «Кёльна», а Алеиш Гарсия прямым ударом со штрафного попал в верхний угол. Голкипер хозяев Марвин Швебе слишком поздно увидел мяч из-за дополнительной стенки, которую поставили футболисты «Байера».

До этого Швебе остановил Шика, который на четвёртой минуте мог забить свой восьмой гол в сезоне. После углового вратарь также справился с ударами Ибрагима Мазы и Малика Тиллмана. «Кёльн» ответил моментом Себастьяна Себулонсена, однако голкипер «Байера» Марк Флеккен отбил мяч ногой.

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Гол братьев Эль-Мала не спас «Кёльн»

В начале второго тайма Мики Мур из «Кёльна» получил жёлтую карточку за слишком жёсткое вступление в борьбу. На 49-й минуте он упал в штрафной площади соперника: кёльнцы требовали пенальти, а скамейка «Байера» — второй жёлтой карточки за возможную симуляцию. На поле возникла стычка, однако арбитр Феликс Цваер после консультации с VAR не стал наказывать Мура.

На 82-й минуте гол Шика отменили из-за игры рукой. Через четыре минуты чешский нападающий забил ударом в дальний угол, и этот мяч засчитали. В компенсированное время Саид Эль-Мала сократил отставание «Кёльна», замкнув подачу своего брата Малека. «Кёльн» не побеждает в Бундеслиге четыре матча подряд и занимает 15-е место.

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