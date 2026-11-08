W Kolonii w Niemczech Bayer Leverkusen pokonał miejscową Kolonię 2:1 w meczu piłkarskiej Bundesligi. Wyjazdowe zwycięstwo pozwoliło klubowi z Leverkusen awansować na piątą pozycję w tabeli, którą wcześniej stracił po porażkach z Hoffenheimem i Stuttgartem, informuje Der Spiegel.

Szybki gol Garcíi

Goście objęli prowadzenie już w siódmej minucie. Paul Ocon-Engstler sfaulował Patrika Schicka około 20 metrów od bramki Kolonii, a Aleix García bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego trafił w górny róg. Bramkarz gospodarzy Marvin Schwäbe zbyt późno zobaczył piłkę przez dodatkowy mur ustawiony przez zawodników Bayeru.

Wcześniej Schwäbe zatrzymał Schicka, który w czwartej minucie mógł zdobyć swoją ósmą bramkę w sezonie. Po rzucie rożnym bramkarz poradził sobie także ze strzałami Ibrahima Mazy i Malika Tillmana. Kolonia odpowiedziała okazją Sebastiana Sebulonsena, ale bramkarz Bayeru Mark Flekken odbił piłkę nogą.

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Gol braci El-Mala nie uratował Kolonii

Na początku drugiej połowy Mikey Moore z Kolonii otrzymał żółtą kartkę za zbyt ostre wejście w starcie. W 49. minucie upadł w polu karnym rywala: zawodnicy Kolonii domagali się rzutu karnego, a ławka Bayeru — drugiej żółtej kartki za możliwą symulację. Na boisku doszło do scysji, jednak sędzia Felix Zwayer po konsultacji z VAR nie ukarał Moore'a.

W 82. minucie gol Schicka został anulowany z powodu zagrania ręką. Cztery minuty później czeski napastnik zdobył bramkę strzałem w dalszy róg i ten gol został uznany. W doliczonym czasie gry Said El-Mala zmniejszył stratę Kolonii, wykańczając dośrodkowanie swojego brata Maleka. Kolonia nie wygrała w Bundeslidze od czterech meczów z rzędu i zajmuje 15. miejsce.

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