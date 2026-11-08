在德国科隆，勒沃库森《拜耳》在一场德甲足球比赛中以2比1战胜当地球队《科隆》。据《明镜周刊》报道，这场客场胜利让勒沃库森俱乐部升至积分榜第五位，此前该队在输给霍芬海姆和斯图加特后失去了这一位置。

加西亚快速进球

客队在第7分钟便首开纪录。保罗·奥孔-恩格斯特勒在距离科隆球门约20米处对帕特里克·希克犯规，阿莱克斯·加西亚直接主罚任意球，命中球门上角。主队门将马文·施韦伯因拜耳球员设置的额外人墙而太晚看见皮球。

此前，施韦伯挡住了希克的射门，后者在第4分钟本有机会打进自己本赛季第八粒进球。角球后，这名门将还化解了易卜拉欣·马扎和马利克·蒂尔曼的射门。科隆通过塞巴斯蒂安·塞布隆森制造机会回应，但拜耳门将马克·弗莱肯用脚挡出了皮球。

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埃尔-马拉兄弟的进球未能挽救科隆

下半场开始时，科隆的米奇·摩尔因过于凶狠的拼抢吃到黄牌。第49分钟，他在对方禁区内倒地：科隆方面要求判罚点球，而拜耳替补席则要求因可能假摔向他出示第二张黄牌。场上发生冲突，但裁判费利克斯·茨瓦耶在咨询VAR后没有处罚摩尔。

第82分钟，希克的进球因手球被取消。四分钟后，这名捷克前锋一脚射向远角破门，这粒进球被判有效。补时阶段，赛义德·埃尔-马拉接应其兄弟马莱克的传中，为科隆缩小比分差距。科隆已连续四场德甲比赛未能取胜，排名第15位。

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