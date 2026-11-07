Gubernator Florydy Ron DeSantis, według The Washington Post, przygotowuje się do walki o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w USA w 2028 roku. Jerusalem Post informuje o tym, powołując się na trzy osoby zaznajomione z jego planami.

Według informacji The Washington Post DeSantis zwrócił się do co najmniej jednego konsultanta politycznego o zasięgu ogólnokrajowym w sprawie możliwej pracy przy kampanii. Jego federalny komitet działań politycznych również rozesłał w tym tygodniu wiadomość tekstową w celu zbierania funduszy. Osoby znające gubernatora uznały to za oznakę jego zamiaru kandydowania.

Zaprzeczenia DeSantisa

Po publikacji DeSantis zaprzeczył, że kontaktował się z kimkolwiek w sprawie udziału w wyborach. We wpisie na X oświadczył, że nie zwracał się do nikogo w sprawie kandydowania na jakiekolwiek stanowisko, a także skrytykował wykorzystanie anonimowych źródeł. Jego szef sztabu nie odpowiedział na prośbę The Washington Post o komentarz.

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Sojusznicy gubernatora powiedzieli gazecie, że dostrzega on polityczną szansę po wyborach uzupełniających, w których demokraci odnieśli znaczące sukcesy, podczas gdy Floryda pozostała pod kontrolą republikanów. DeSantis nazwał wyniki głosowania niemal wydarzeniem na poziomie wymierania dla Partii Republikańskiej.

Doświadczenia z kampanii w 2024 roku

Przed wtorkowym głosowaniem wiceprezydent J.D. Vance był powszechnie uważany za politycznego następcę prezydenta Donalda Trumpa i wczesnego faworyta w walce o republikańską nominację w 2028 roku. Według rozmówców The Washington Post skala porażki republikanów podważyła to założenie.

Osoba bliska DeSantisowi powiedziała gazecie, że po kampanii w 2024 roku gubernator wyciągnął dwa wnioski: musi aktywniej współpracować z mediami i nie opóźniać startu. W 2023 roku odłożył ogłoszenie kandydatury do zakończenia sesji legislacyjnej na Florydzie. DeSantis wycofał się z wyścigu przed prawyborami w New Hampshire, zajmując drugie miejsce w prawyborach klubowych w Iowa z 21,3% głosów, podczas gdy Trump uzyskał ponad 50%.

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