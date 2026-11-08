Rząd prowincji Pendżab w Pakistanie zatwierdził przeznaczenie 2 mld rupii finansowania początkowego na utworzenie i rozpoczęcie działalności 36 nowych agencji wodociągowych i sanitarnych (WASA). Środki mają tymczasowo złagodzić sytuację finansową nowo utworzonych instytucji.

Finansowanie poprzez dodatkowy grant

Jak informuje The Express Tribune, departament finansów Pendżabu oficjalnie zatwierdził przekazanie środków w roku finansowym 2026–2027. Pieniądze dla 36 agencji zostaną przekazane poprzez techniczny dodatkowy grant.

Większość agencji otrzyma po 56,71 mln rupii. Dla instytucji w Talagangu, Taunsie i Kot Addu przewidziano odpowiednio 42,857 mln, 42,857 mln i 42,856 mln rupii.

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Środków brakuje na pełne uruchomienie

Według publikacji początkowo każda agencja miała od razu otrzymać po 200 mln rupii, jednak z powodu ostrego kryzysu finansowego nie ma obecnie niezbędnej kwoty środków. Bez zatwierdzonego finansowania początkowego wszystkie 36 instytucji mogłoby stanąć w obliczu zamknięcia wkrótce po utworzeniu.

W publikacji zaznaczono, że utworzenie agencji może się skomplikować, jeśli na początku nowego roku, w styczniu, nie zostanie przydzielona pełna wymagana kwota finansowania. Wśród miejscowości, których WASA otrzymają środki, są Bahawalpur, Dera Ghazi Khan, Jhang, Jhelum, Okara, Sargodha, Sialkot, Murree, Attock, Kasur, Mianwali, Muzaffargarh, Narowal, Vehari i Rajanpur.

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