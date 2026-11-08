W mieście Huaraz, stolicy regionu Ancash w Peru, silny deszcz z gradem 6 listopada spowodował podtopienia ulic oraz zejście huayco — potoku wody, błota i kamieni. Uszkodził on około kilometra drogi Piedras Azules–Huaraz w pobliżu Vista Alegre, a ruch na tym odcinku ograniczono.

Szkody po niepogodzie

Według The Rio Times, w rejonie Tacllán uszkodzony został dom z adobe z dachem z blachy falistej. Rodzina pozostała w nieuszkodzonych pomieszczeniach i usuwała skutki niepogody. Zalany został także teren sportowy szkoły im. Antonio Raimondiego, a w biurze wydziału dochodzeń kryminalnych policji krajowej w Huaraz odnotowano przecieki wody.

W dzielnicy Independencia, należącej do prowincji Huaraz, silny deszcz z gradem zalał ulice i sklepy. Zgodnie z nagraniami opublikowanymi w mediach społecznościowych, nurt wody porwał motocykl oraz towary ulicznych sprzedawców.

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Ostrzeżenie przed dalszymi opadami

Regionalne Centrum Operacji Kryzysowych Ancash ostrzegło przed utrzymywaniem się opadów o różnym natężeniu. Narodowa Służba Meteorologiczna Peru SENAMHI prognozowała deszcze w wysokogórskich rejonach Ancash do 8 listopada. Regionalni urzędnicy informowali również o możliwych porywach wiatru i burzach.

Centrum Operacji Kryzysowych zaleciło mieszkańcom, aby nie zbliżali się do rzek i zboczy, sprawdzili dachy oraz oczyścili odpływy. Według oficjalnych informacji nie zgłoszono ofiar śmiertelnych, rannych ani osób zaginionych, jednak pełna skala strat nie została jeszcze ustalona. Huaraz leży w dolinie Callejón de Huaylas, w pobliżu pasma górskiego Cordillera Blanca.

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