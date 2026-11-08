Пенджаб схвалив 2 млрд рупій для 36 водних агентств — The Express Tribune

Уряд провінції Пенджаб у Пакистані схвалив виділення 2 млрд рупій стартового фінансування для створення та початкової роботи 36 нових агентств водопостачання та санітарії (WASA). Кошти мають тимчасово полегшити фінансове становище новостворених установ.

Фінансування через додатковий грант

Як повідомляє The Express Tribune, департамент фінансів Пенджабу офіційно погодив надання коштів у 2026–2027 фінансовому році. Гроші для 36 агентств виділять через технічний додатковий грант.

Більшість агентств отримає по 56,71 млн рупій. Для установ у Талаґанзі, Таунсі та Кот-Адду передбачено відповідно 42,857 млн, 42,857 млн і 42,856 млн рупій.

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Коштів бракує для повного запуску

За даними видання, початково кожне агентство мало одразу отримати по 200 млн рупій, однак через гостру фінансову кризу необхідного обсягу коштів нині немає. Без затвердженого стартового фінансування всі 36 установ могли опинитися під загрозою закриття невдовзі після створення.

У виданні зазначають, що створення агентств може ускладнитися, якщо на початку нового року в січні не буде виділено повний обсяг потрібного фінансування. Серед населених пунктів, WASA в яких отримають кошти, — Бахавалпур, Дера-Газі-Хан, Джанг, Джелам, Окара, Сарґодга, Сіялкот, Муррі, Атток, Касур, Міанвалі, Музаффарґарх, Наровал, Вехарі та Раджанпур.

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