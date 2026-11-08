Правительство провинции Пенджаб в Пакистане одобрило выделение 2 млрд рупий стартового финансирования для создания и начала работы 36 новых агентств водоснабжения и санитарии (WASA). Средства должны временно облегчить финансовое положение вновь созданных учреждений.

Финансирование через дополнительный грант

Как сообщает The Express Tribune, департамент финансов Пенджаба официально согласовал предоставление средств в 2026–2027 финансовом году. Деньги для 36 агентств выделят через технический дополнительный грант.

Большинство агентств получит по 56,71 млн рупий. Для учреждений в Талаганге, Таунсе и Кот-Адду предусмотрено соответственно 42,857 млн, 42,857 млн и 42,856 млн рупий.

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Средств недостаточно для полноценного запуска

По данным издания, первоначально каждое агентство должно было сразу получить по 200 млн рупий, однако из-за острого финансового кризиса необходимого объема средств сейчас нет. Без утвержденного стартового финансирования все 36 учреждений могли оказаться под угрозой закрытия вскоре после создания.

В издании отмечают, что создание агентств может осложниться, если в начале нового года, в январе, не будет выделен полный объем необходимого финансирования. Среди населенных пунктов, WASA которых получат средства, — Бахавалпур, Дера-Гази-Хан, Джанг, Джелам, Окара, Саргодха, Сиалкот, Мурри, Атток, Касур, Мианвали, Музаффаргарх, Наровал, Вехари и Раджанпур.

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