巴基斯坦旁遮普省政府批准拨付20亿卢比的启动资金，用于成立并启动36家新的供水与卫生机构（WASA）的初期运营。这笔资金旨在暂时缓解新成立机构的财务状况。

通过追加拨款提供资金

据《快报论坛报》报道，旁遮普省财政部门已正式批准在2026—2027财年提供这笔资金。36家机构的资金将通过技术性追加拨款予以分配。

大多数机构将各获得5671万卢比。塔拉甘、陶恩萨和科特阿杜的机构将分别获得4285.7万、4285.7万和4285.6万卢比。

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资金不足以全面启动

据该报消息，最初每家机构原计划立即获得2亿卢比，但由于严重的财政危机，目前没有所需规模的资金。若无获批的启动资金，全部36家机构可能在成立后不久面临关闭风险。

该报指出，如果新年初的1月无法拨付所需的全额资金，机构的成立可能会更加困难。其WASA将获得资金的地区包括巴哈瓦尔布尔、德拉加齐汗、章、杰赫勒姆、奥卡拉、萨戈达、锡亚尔科特、穆里、阿托克、卡苏尔、米安瓦利、穆扎法尔加尔、纳罗瓦尔、维哈里和拉詹普尔。

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