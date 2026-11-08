Тайвань получил вторую партию из трех американских истребителей F-16 Block 70. В воскресенье утром самолеты благополучно приземлились на авиабазе Чжихан в Тайдуне.

Самолеты прибыли из Южной Каролины

Как сообщает Anadolu Agency, информацию о прибытии самолетов распространило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на военно-воздушные силы Тайваня.

Истребители вылетели с завода Lockheed Martin в штате Южная Каролина в прошлый вторник. В прошлом месяце Тайвань получил первые два F-16 Block 70.

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Администрация США одобрила продажу 66 истребителей F-16V и связанного с ними оборудования в 2019 году. Стоимость сделки составляет около 8 млрд долларов.

Модернизация и позиция Китая

В рамках программы Phoenix Rising компания Lockheed Martin и тайваньская Aerospace Industrial Development Corp. модернизировали 140 истребителей F-16A/B до конфигурации F-16V Block 20. Работы завершили в декабре 2023 года.

Китай ранее вновь заявил о своем твердом несогласии с продажей американского оружия Тайваню после того, как остров получил первые два самолета из 66 F-16V Block 70. Пекин считает Тайвань отделившейся провинцией, тогда как Тайбэй настаивает на независимости Тайваня.

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