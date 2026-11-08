Tajwan otrzymał kolejne trzy myśliwce F-16 Block 70 z USA — Anadolu Agency
Tajwan otrzymał drugą partię trzech amerykańskich myśliwców F-16 Block 70. Samoloty bezpiecznie wylądowały w niedzielę rano w bazie lotniczej Chihhang w Taitungu.
Samoloty przyleciały z Karoliny Południowej
Jak informuje Anadolu Agency, informacje o przylocie samolotów podała tajwańska Centralna Agencja Informacyjna, powołując się na siły powietrzne Tajwanu.
Myśliwce wyleciały z zakładu Lockheed Martin w Karolinie Południowej w ubiegły wtorek. W zeszłym miesiącu Tajwan otrzymał pierwsze dwa samoloty F-16 Block 70.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Administracja USA zatwierdziła w 2019 roku sprzedaż 66 myśliwców F-16V i powiązanego wyposażenia. Wartość umowy wynosi około 8 mld dolarów.
Modernizacja i stanowisko Chin
W ramach programu Phoenix Rising firma Lockheed Martin i tajwańska Aerospace Industrial Development Corp. zmodernizowały 140 myśliwców F-16A/B do konfiguracji F-16V Block 20. Prace zakończono w grudniu 2023 roku.
Chiny wcześniej ponownie wyraziły stanowczy sprzeciw wobec sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi, po tym jak wyspa otrzymała pierwsze dwa samoloty z 66 F-16V Block 70. Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję, podczas gdy Tajpej nalega na niepodległość Tajwanu.