Tajwan otrzymał drugą partię trzech amerykańskich myśliwców F-16 Block 70. Samoloty bezpiecznie wylądowały w niedzielę rano w bazie lotniczej Chihhang w Taitungu.

Samoloty przyleciały z Karoliny Południowej

Jak informuje Anadolu Agency, informacje o przylocie samolotów podała tajwańska Centralna Agencja Informacyjna, powołując się na siły powietrzne Tajwanu.

Myśliwce wyleciały z zakładu Lockheed Martin w Karolinie Południowej w ubiegły wtorek. W zeszłym miesiącu Tajwan otrzymał pierwsze dwa samoloty F-16 Block 70.

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Administracja USA zatwierdziła w 2019 roku sprzedaż 66 myśliwców F-16V i powiązanego wyposażenia. Wartość umowy wynosi około 8 mld dolarów.

Modernizacja i stanowisko Chin

W ramach programu Phoenix Rising firma Lockheed Martin i tajwańska Aerospace Industrial Development Corp. zmodernizowały 140 myśliwców F-16A/B do konfiguracji F-16V Block 20. Prace zakończono w grudniu 2023 roku.

Chiny wcześniej ponownie wyraziły stanowczy sprzeciw wobec sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi, po tym jak wyspa otrzymała pierwsze dwa samoloty z 66 F-16V Block 70. Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję, podczas gdy Tajpej nalega na niepodległość Tajwanu.

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