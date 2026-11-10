Латвия не допустит российских саночников к этапу Кубка мира по санному спорту, который должен состояться в начале января в Сигулде, даже если им предоставят нейтральный статус. Об этом заявил президент Латвийской федерации санного спорта Клавс Васкс, сообщает Baltic News Network.

Голосование в международной федерации

12 ноября Международная федерация санного спорта проведет внеочередной конгресс, на котором будет решать, разрешать ли российским саночникам участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Латвия будет голосовать против такого решения, однако Васкс признал, что ее голос может не стать решающим.

По его словам, латвийская сторона уже сообщила международной федерации, что закон о спорте не позволяет российским спортсменам соревноваться на территории страны даже при нейтральном статусе. Латвийская федерация санного спорта планирует провести этап Кубка мира без российских и нейтральных участников.

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Ограничения на въезд

Большинство членов сборной России по санному спорту ранее были объявлены нежелательными лицами в Латвии, поэтому они не могут въезжать в страну. В прошлом году министр иностранных дел Байба Браже внесла 14 российских саночников в перечень нежелательных лиц на неопределенный срок.

Васкс также заявил, что разослал национальным федерациям письмо с осуждением идеи возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям. Он подчеркнул, что латвийская сторона не видит для них места в санном сообществе, пока продолжаются ракетные удары и страдания близких украинских спортсменов. Представитель Министерства образования и науки Латвии Александерс Самойловс призвал сохранять эту позицию и не допустить возвращения российских спортсменов к международным стартам.

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