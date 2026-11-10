Łotwa nie dopuści rosyjskich saneczkarzy do zawodów Pucharu Świata w saneczkarstwie, które mają odbyć się na początku stycznia w Siguldzie, nawet jeśli otrzymają oni status neutralny. Oświadczył to prezes Łotewskiej Federacji Saneczkarskiej Klavs Vasks, informuje Baltic News Network.

Głosowanie w międzynarodowej federacji

12 listopada Międzynarodowa Federacja Saneczkarska przeprowadzi nadzwyczajny kongres, na którym zdecyduje, czy zezwolić rosyjskim saneczkarzom na udział w zawodach jako neutralnym sportowcom. Łotwa zagłosuje przeciwko takiej decyzji, jednak Vasks przyznał, że jej głos może nie być decydujący.

Jak powiedział, strona łotewska już poinformowała międzynarodową federację, że ustawa o sporcie nie zezwala rosyjskim sportowcom na rywalizację na terytorium kraju nawet przy neutralnym statusie. Łotewska Federacja Saneczkarska planuje przeprowadzić zawody Pucharu Świata bez rosyjskich i neutralnych uczestników.

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Ograniczenia wjazdu

Większość członków reprezentacji Rosji w saneczkarstwie została wcześniej uznana na Łotwie za osoby niepożądane, dlatego nie mogą oni wjechać do kraju. W ubiegłym roku minister spraw zagranicznych Baiba Braže wpisała 14 rosyjskich saneczkarzy na listę osób niepożądanych na czas nieokreślony.

Vasks oświadczył również, że rozesłał do federacji krajowych list potępiający ideę powrotu rosyjskich sportowców do międzynarodowych zawodów. Podkreślił, że strona łotewska nie widzi dla nich miejsca w społeczności saneczkarskiej, dopóki trwają ataki rakietowe i cierpienie bliskich ukraińskich sportowców. Przedstawiciel łotewskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki Aleksandrs Samoilovs wezwał do utrzymania tego stanowiska i niedopuszczenia do powrotu rosyjskich sportowców do międzynarodowych startów.

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