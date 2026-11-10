拉脱维亚将不允许俄罗斯雪橇运动员参加原定于1月初在锡古尔达举行的雪橇世界杯分站赛，即使他们获得中立身份也不例外。拉脱维亚雪橇联合会主席克拉夫斯·瓦斯克斯表示，波罗的海新闻网络报道。

国际联合会的投票

11月12日，国际雪橇联合会将举行特别代表大会，决定是否允许俄罗斯雪橇运动员以中立运动员身份参加比赛。拉脱维亚将投票反对这一决定，但瓦斯克斯承认，该国的一票可能不会起决定性作用。

他表示，拉脱维亚方面已告知国际联合会，体育法不允许俄罗斯运动员即使拥有中立身份也在该国境内参赛。拉脱维亚雪橇联合会计划在没有俄罗斯和中立参赛者的情况下举办该世界杯分站赛。

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入境限制

俄罗斯雪橇国家队的大多数成员此前被拉脱维亚宣布为不受欢迎的人士，因此无法进入该国。去年，外交部长拜巴·布拉热将14名俄罗斯雪橇运动员列入无限期不受欢迎人士名单。

瓦斯克斯还表示，他已向各国联合会发送了一封信，谴责让俄罗斯运动员重返国际比赛的想法。他强调，只要导弹袭击以及与乌克兰运动员关系密切者的痛苦仍在持续，拉脱维亚方面就认为他们在雪橇界没有立足之地。拉脱维亚教育和科学部代表亚历山德斯·萨莫伊洛夫斯呼吁维持这一立场，并阻止俄罗斯运动员重返国际赛事。

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