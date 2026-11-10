Немецкая паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Франциска Либгардт умерла в возрасте 44 лет в Вюрцбурге, Германия. О смерти спортсменки со ссылкой на Немецкий спортивный союз людей с инвалидностью (DBS) сообщает Der Spiegel.

Медали Паралимпиады в Рио

Либгардт завоевала золотую медаль в толкании ядра и серебряную награду в прыжках в длину на летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Ее победа в толкании ядра стала неожиданностью.

Уроженке Берлина в 2005 году, когда ей было 23 года, диагностировали аутоиммунное заболевание. Из-за болезни она, в частности, перенесла спастический паралич и нуждалась в трансплантации легкого и почки.

Поддержка донорства органов

Спортсменка использовала спортивные достижения, чтобы привлекать внимание к теме донорства органов. После завершения карьеры в 2024 году она стала волонтерским председателем объединения Kinderhilfe Organtransplantation – Sportler für Organspende e.V. (KiO).

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В 2019 году трансплантат легкого Либгардт начал хронически отказывать, поэтому ей потребовалось еще одно донорское легкое. Во время пандемии COVID-19 она семь месяцев находилась в листе ожидания, прежде чем в 2020 году для нее нашли легкое.

Весной 2026 года к проблемам со здоровьем Либгардт добавилась еще одна тяжелая болезнь, от последствий которой она умерла. Какое именно это было заболевание, в сообщениях не уточняется.

DBS назвал Либгардт «выдающейся спортсменкой и замечательным человеком», а KiO отметил ее эмпатию и скромность.

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